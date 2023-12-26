Üsküdar'a yeni nesil park

Üsküdar Belediyesi sosyal hizmetlerinin yanı sıra kullanıma açtığı park ve yeni yeşil alanlarla da ilçe halkına nefes aldırmaya devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki yeşil alan miktarını yeni çalışmalarla sürekli genişleten Üsküdar Belediyesi, bu kez Bağlarbaşı Parkı’nı hizmete açtı. Yeşil alanların yanı sıra birçok özelliği de bünyesinde barındıran Bağlarbaşı Parkı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar tarafından kullanıma açıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Hilmi Türkmen açılışta yaptığı konuşmada ‘’Bağlarbaşı’nda yeni nesil bir park ortaya çıktı, süs havuzuyla oturma alanlarıyla set zeminiyle ve yeşil alanlarıyla burası hakikaten kullanım ve fonksiyon itibariyle önemli bir lokasyonda önemli bir park, yeni haliyle hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Bağlarbaşı Parkı, 1.090 m2 alana sahip. Park içerisinde Yeşil Alan, Oturma ve Dinlenme Alanları, Gezinti Alanları ve Süs Havuzu bulunuyor. Kurdele kesiminin ardından vatandaşlarımıza etli pilav ikram edilirken Başkanımız Hilmi Türkmen mahalle sakinleriyle selamlaşıp sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.