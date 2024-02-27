Üsküdar 9. Kitap Fuarı'na rekor ziyaretçi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kitap Fuarı'nın sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin kitap fuarı olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - “Kültür Sanatın Merkezi, Kitapseverin Adresi” olan Üsküdar’da; gerek yayın çeşitliliği gerekse de katılımcı sayısı olarak İstanbul’un önemli kültürel etkinliklerinden olan Üsküdar Kitap Fuarı 9. Kez kitapseverlerle buluştu.

2015 yılında tüm kitapseverleri bir araya getirme hedefiyle yola çıkan Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlik ile sadece Üsküdar değil, İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen binlerce kitapseveri ağırladı. Üsküdar Kitap Fuarı çok uzun zamandır bir ilçe kitap fuarı olma özelliğini aşarak özlemle beklenen bir kültür buluşması haline gelmiş durumda. 9. Kitap Fuarını yaklaşık 280 bin kişi ziyaret etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ AÇTI

Fuar, ilk gününden son gününe dek İstanbullu ve farklı illerden gelen kitapseverlerin yoğun katılımıyla sürdü. Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın bu yılki konuğu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Bu yıl fuarın onur konuğu olan sevilen tarihçi ve yazar Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ile fuarın onur yazarı; kaleme aldığı eserlerle Türk şiirinde bir ekol oluşturan şair İbrahim Tenekeci Üsküdar Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda roman, deneme, hikaye, polisiye, araştırma, sanat, tasarım, tarih, sinema, gezi, şiir, hobi, eğitim, biyografi ve yemek gibi pek çok alanda kitaplar, yayınevlerinin stantlarında okuyucunun beğenisine sunuldu. Fuar, ünlü edebiyatçıların söyleşileri ve imza etkinlikleriyle son buldu. Fuarın kapanış töreninde konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, emeği geçen herkese teşekkür etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu bir fuar geride kaldığını sözlerine ekleyen Türkmen, 9. Üsküdar Kitap Fuarı'nın sadece Üsküdar'ın değil, Türkiye'nin bir numaralı kitap fuarı olduğunu vurguladı.

TÜRKMEN: "SADECE İSTANBUL’UN DEĞİL, TÜRKİYE’NİN BİR NUMARALI KİTAP FUARI OLDU"

Başkan Türkmen, "Bugün bu kitap fuarımızın kapanış günü.. Öncelikle bu güzel fuara emeği geçen yayıncısından yazarına, okurlarımıza, kitapseverlerimize, yolu buradan geçen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 9. Üsküdar Kitap Fuarı, bugün itibarıyla sona eriyor. Gerçekten her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir fuar geride kalıyor. Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bir numaralı kitap fuarı oldu" ifadelerini kullandı.

