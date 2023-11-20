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USKAF-8’in teması belirlendi... Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri

YAŞAM 20.11.2023, 11:36
USKAF-8’in teması belirlendi... Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri

‘Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’nın (USKAF) sekizincisi Kocaeli Kongre Merkezi’nde 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) destekleriyle ‘Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’nın sekizincisi düzenlenecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde, 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek USKAF 8’in bu yılki teması “Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri” olarak belirlendi. Kongrede, ulusal afet yönetim stratejileri ile 6 Şubat deneyimleri aktarılacak.

6 ŞUBAT DENEYİMLERİ KONUŞULACAK

USKAF 8 – Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları – Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri Kongresi, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 09.30’da yapılacak açılış programı ile başlayacak. Açılış konuşmaları ardından yapılacak açılış paneli Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk moderatörlüğünde; AFAD Başkanı Okay Memiş, önceki dönem Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın konuşmacı olarak yer alacağı “Ulusal Afet Yönetim Stratejileri ve 6 Şubat Deneyimleri” başlığı ile gerçekleştirilecek.   

BİLİM ADAMLARI SUNUM YAPACAK

Kongrenin ilk gününde ayrıca; oturum başkanlığını Prof. Dr. Serkan Yılmaz’ın yaptığı "Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Kapasite" başlıklı panelde; “Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Geliştirme ve Kaynak Kullanımı”, “Afet Dönemleri Sağlık Hizmetleri için Teknoloji ve Uygulamalar”, “Afetlerde Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Yönetimi”, “Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE” ve “Afetlerde Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri” konuları ile oturum başkanlığını Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın yaptığı "Etkin bir Afet Yönetimi için Hazırlık" başlıklı panel de ise; “Afet Risklerini Azaltmaya Yönelik Gelişen Teknolojiler ve Yenilikler”, “Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri - Afet öncesi Hazırlıklar”, “Acil Sağlık Yönetimi: Yeni Kavramlar ve Uygulamalar”, “Şehirleri Afetlere Hazırlamak - Yerel Yönetimlerin Afet Yönetim Stratejileri”, ile “Afet ve Acil Durumlarda Halk Sağlığı Hizmetleri” konuları alanında uzman akademisyen ile bilim insanları tarafından aktarılacak.

Kongrenin ikinci günü ise, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş moderatörlüğündeki panel ile başlayacak. Panelde, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri 6 Şubat deneyimlerini paylaşacak.

İkinci günün diğer panellerinde ise; oturum başkanlığını Başhekim Prof. Dr. Görkem Aksu’nun yaptığı "Sürdürülebilirlik ve Sağlık Hizmetlerindeki Uygulamaları" panelinde “Afet Dönemlerinde Hasta Bakım Hizmetleri ve Koordinasyonu”, “Sürdürülebilir Yaşam için Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi", “Afetlerde Tıbbi Cihaz Tedariği ve Sağlık Lojistiği” ile “Afetlerde Kızılay’ın Rolü ve 6 Şubat Özelinde Yapılan Çalışmalar” konuları; oturum başkanlığını Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan’ın yaptığı panelde “Krizlerde Afetleri Yönetmek" panelinde “Etkin Afet Operasyon Stratejileri”, “Afetlerde İlaç ve Medikal Ekipman Tedariği”, “Afet İletişimi ve Kriz Dönemlerinde Dezenformasyon” ile “Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek” konuları; oturum başkanlığını Doç. Dr. Serpil Gerdan’ın yaptığı "Toplumsal Boyutu ile Afeti Yönetmek" panelinde ise, “Afetlerde Özel Gereksinimli / Risk Altındaki Gruplar”, “Afetlerde Stres Yönetimi ve Psikolojik İlkyardım”, “Afet Yönetimi için Kitlesel Farkındalık Stratejileri - "Afet okuryazarlığı"” ve “Deprem Öncesi Sağlık Yapılarının Hazırlığı” konuları ele alınacak.

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