Urla'da 'Mahalle Afet Gönüllüleri' yetişiyor

İzmir'de Urla Belediyesi tarafından Semt Merkezlerinde 11 farklı grupta 100’den fazla kişiye “Aile Afet Eylem Planı Hazırlama Eğitimi” verildi.İZMİR (İGFA) - Afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri olası bir afete hazırlamak, pek çok küçük adım atarak afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Temel Afet Bilinci Eğitimi kapsamında 2023 Nisan ayı içerisinde Urla Belediyesi tarafından Semt Merkezlerinde ve diğer dersliklerde toplam 11 farklı grupta 100’den fazla kursiyere özellikle afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda belediye sosyoloğu tarafından “Aile Afet Eylem Planı Hazırlama Eğitimi” verildi.

Yapılan planlama çerçevesinde önümüzdeki günlerde İskele, Atatürk ve Özbek mahallelerinde de eğitimler planlanıyor. Verilen eğitim sonunda “Aile Afet Eylem Planı” hazırlanarak evlerde yapısal olmayan risklerin tespit edilip ortadan kaldırılması, acil durum çantası hazırlanması, çevredeki toplanma alanlarının öğrenilmesi; ayrıca toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi amacı ile “Mahalle Afet Gönüllülüğü”nün hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Eğitim programı ile afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturulması hedeflenirken “Acil durum çantası hazırlama, acil durum bilgi kartı oluşturulması, tehlike avı yaparak yaşam alanlarımızdaki yapısal olmayan risklerin ortadan kaldırılması, mahallelerdeki toplanma alanlarının duyurulması, mahalle gönüllülüğü” gibi konulara yer verildi. Aile Afet Eylem Planında ilk yardım bilgisi sahibi olmak en önemli hedeflerden biri olduğundan İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kursiyerlere “Yanıklar, Hayvan Isırıkları, Böcek Sokmaları, Kanamalar ve Boğulmalar” gibi konularda Temel İlk Yardım Eğitimleri de verilmeye başlandı. Ayrıntılı bilgi için Urla Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminden 0232 754 11 44/ 238 No’lu telefondan bilgi alınabilir.