Urfa'da Nar Festivali coşkusu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ‘’NARFEST’’ Birecik ilçesinde ise Kelaynak ve Balcan festivali düzenlendi. Çeşitli konser ve etkinliklerle başlayan festivallerde yöresel ürünlerin yanı sıra vatandaşlara 63 metrelik mangalda hazırlanan

Patlıcanlı kebap ikram edildi.ŞANLIURAF (İGFA) - Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen ‘’NARFEST’’ Birecik İlçesinde ise Kelaynak ve Balcan Festivali düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile protokol üyelerinin katıldığı festival konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’SURUÇ’TA BİR BAYRAM HAVASI YAŞANIYOR

Suruç ilçesinde düzenlenen festivalle birlikte ilçede bir bayram havası yaşandığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Suruç’un toprakları bereketli topraklardır. Bir de bereketin sembolü olan Suruç narımız var. Coğrafi işaretli nar aromatik tadıyla sofralarımızda yer alıyor. Burada yapılan festival bir bayram yerine dönmüştür. Bir şölen, bir sevinç yerine dönmüş, bir gül ve bir sevinç yerine dönmüştür’’ dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile kent protokolü daha sonra Birecik ilçesinde düzenlenen ‘’Kelaynak ve Balcan’’ festivaline katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik Belediyesi ile paydaş kurumlar tarafından düzenlenen ‘’2. Kelaynak ve Balcan’’ festivalinde renkli görüntüler yaşandı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde sahil kenarına 63 metre uzunluğunda mangal kuruldu.

Fırat’ın suyu ile yetişen ve aroması ile farklı bir lezzete sahip olan Birecik patlıcanı ve zırhta hazırlanmış kuzu eti ile hazırlanan Patlıcanlı kebaplar, 63 metre uzunluğundaki mangala konuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ile kent protokolü Sahil kenarında kurulan mangalın başına geçerek patlıcanlı kebabın tadına baktılar. Özenle hazırlanan kebaplar vatandaşlara ikram edildi.

Mezra patlıcanının farklı bir lezzete sahip olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Mezra patlıcanıyla Fırat sahilinde Şanlıurfalı ustaların ellerinden çıkan kebap farklı bir lezzete sahiptir. Bunun hayali bile çok güzel ve 63 metre uzunluğunda kebap yapıldı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Birecik ilçemiz birçok şeyde tek ve birçok şeyin en güzeli Birecik’tedir. Mezra patlıcanının bir benzeri yoktur. Dünya da nesli tükenmekte olan Kelaynak Birecik ilçemizde bulunuyor. Birecik, Gastronomi festivalini hak eden bir ilçemizdir’’ dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’BİRECİK’TE YENİ İMAR PLANI HAZIRLIYORUZ’’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Birecik ilçemizde Hayvan pazarını yapıyoruz. İlçemizin içerisinde bulunan sebze halini oradan çıkarıyoruz. Sebze halinin yerini de ayarladık. İlçemizde yeni bir imar planı yeri de hazırladık. Ayrıca kırsal alanlarda beton yol, ilçede ise asfalt çalışması yaptık. Birecikliler hangi müjdeyi istiyorlarsa biz hazırız. Bireciklilerle birlikte el ele yürüyeceğiz’’ dedi.