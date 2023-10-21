Ünye’nin içme suyu hattını yeniliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel önem verdiği konulardan biri olan içme suyu yatırımları ilçelerde aralıksız devam ediyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor. 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına Ünye ilçesinde devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Beylerce Mahallesi’nin yıllardır beklediği içme suyu altyapı çalışmalarında son aşamaya geldi. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile çalışmalara başlayan ekipler, İçme suyu hattı olmayan ve yerel kaynaklardan ihtiyaçları karşılayan mahalle sakinlerinin yıllardır özledikleri çalışmayı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacak. Geçtiğimiz aylarda başlanan çalışmada 5 bin 750 metrelik bölüm tamamlanırken 80 hanenin de içme suyu bağlantıları yapıldı.

100 HANE ÇALIŞMADAN YARARLANACAK

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçtiğimiz ay başlanan çalışma hızla ilerliyor. Yoğun mesai yürüten ekipler Beylerce Mahallesi’nde 100 hanenin yararlanacağı içme suyu hattında 80 haneye yeni içme suyu ile buluşturdu. Kalan 20 hanenin içme suyu bağlantı çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “ Yıllardır beklediğimiz bir çalışmayı büyükşehir tamamlıyor. İçme suyu ihtiyacımızı kendi depolarımızdan karşılıyorduk. Yapılan bu çalışma ile bir zorluğu daha atlatmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.