Ünye su parkı çocukların neşesini katladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünyeli çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ünyeli çocuklara sözünü verdiği “Su Oyun Parkı”nda çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarla ilçede bulunan atıl alan çocukların yeni aktivite alanı olarak daha cazibeli hale getirildi.ORDU (İGFA) - Bir süre önce tamamlanarak hizmete giren su parkında eğlenen çocuklar Başkan Güler'e teşekkür etti. Başkan Güler ise "Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılı gülüşü görmek her şeye değer. Başkan amcanız her daim emrinizde" paylaşımında bulundu.

BAŞKAN GÜLER SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Başkan Güler, Altınordu ilçesinde bulunan su oyun parkından Ünye’ye de yapılması için sosyal medyadan çektiği video ile talepte bulunan ve “Başkan Amca Ünye’de su parkı istiyoruz” diyerek seslenen çocukların istediğini kırmamış ve “Başkan amcanız size kurban olsun. Hemen çalışmalarını başlatıyorum:)” şeklinde yanıt vermişti.

Çocuklar tarafından sevinçle karşılanan ve yüzlerce beğeni alan paylaşımın ardından Başkan Güler’in talimatı ile çalışmalara hız verilmişti.

22 ADET OYUN GRUBU YER ALIYOR

Yapılan çalışmalarla eskiden atıl durumda olan sahildeki alana su oyun parkı yapan Büyükşehir Belediyesi, sabit bir aktivite merkezini ilçeye kazandırdı.

Ünye ilçesi Atatürk Parkı yanında bulunan sahilde 100 metrekare alanda hayata geçirilen çalışmalar kapsamında piyon, mantar, göz atışlı piyon, üç su sıçratmalı düğme, tel su sıçratmalı düğme, direksiyon, deniz atı, su jeti oyunları olmak üzere 8 adet farklı oyun alanı ve 22 adet oyun grubu çocukların kullanımına sunuldu.

ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERİYOR

Çocukların ücretsiz olarak yararlandığı su oyun parkı yaz ayı boyunca her gün yüzlerce çocuğu ağırlayan eğlence merkezi haline dönüştü. Su oyun parkını ilçelerine kazandırdığı için Başkan Güler’e teşekkür eden çocuklar, “Burada hem güzel vakit geçiriyoruz hem de yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için güzel bir aktivite alanı olmuş. Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.