Ünye Sahil Yolu yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki ulaşım seferberliği sürüyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde devam eden çalışmalarda, Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolunda yıpranmadan kaynaklı bozulan 1 kilometrelik bölüm yapılan çalışma ile konforlu yapıya kavuşturuldu.ORDU (İGFA) - Ordu’da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları sıcak asfalt ve betona kavuşuyor.

Altyapıdan, üstyapıya, sağlıktan turizme, tarımdan, sosyal projelere kadar birçok alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği yatırımlarla da kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

YENİLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Ordu’nun en büyük ilçelerinden olan Ünye’de çalışmalarına hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Sahil yolunda yıpranmadan kaynaklı bozulan 1 kilometrelik bölümde yenileme çalışmasını tamamladı. Geçtiğimiz gün başlatılan çalışmalarda bozulan bu alan yapılan çalışma ile konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Ünyeliler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçemizde birçok noktada çalışma yürütüyor. Bu alanda bunlardan bir tanesi. Yıpranan ve çukurların oluştuğu bu ana yolumuz sil baştan yenilendi. Bu hizmetinden dolayı Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve bizlere her konuda destek veren çalışanlara teşekkür ederiz” diye konuştular.