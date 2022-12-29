Unutulmuş lezzetler gün yüzüne çıktı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başladığı günden bu yana Ordu’da kadın kooperatiflerinin sayısında her geçen gün artış yaşandı. 2019-2022 yılları arasında Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı 18’e yükseldi.ORDU (İGFA) - Ordu’nun yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkartılması amacıyla başlatılan projelerle unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce ürün tekrar üretime kazandırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in verdiği destek ile kooperatifleşme yoluna giden kadınlar hem unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün yüzüne çıkartıyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği kadın istihdamı kapsamında başlatılan projelerle kadınlara ücretsiz kurslar verildi. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesinin DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürüttüğü “Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları” Projesi ve “Yöresel Gıda Ürünü Geliştirme Kursu” ile eğitimlerini alan kadınlar bir araya gelerek kooperatif kurdular. Ordu’nun 19 ilçesinden projelere başvuru yapan kadınlar aldıkları eğitimler sonucunda Başkan Güler’in talimatı ile Altınordu ilçesi teleferik alt istasyonu, Doğan Mahallesi Yöresel Ürün Satış Noktaları ve diğer büyükşehrin yöresel ürün satış noktalarında kendi ürettikleri ürünlerin hem üretimini hem de satışını gerçekleştirme fırsatı yakaladılar.

BAKANLIK ONAYLI SERTİFİKA ALDILAR

Kadın girişimcilere yönelik yapılan projeler İŞKUR tarafından desteklenirken, proje sonunda kursu başarıyla bitiren kadınlara kendi işlerini kurmalarında gerekli olacak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikaları verildi.

EĞİTİMLERLE DONANIM KAZANDILAR

Ordu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerini tekrar gün yüzüne çıkartmak için hazırlanan projede kadın kursiyerler 4 aylık bir eğitim sürecine tabi tutuldu. Bu süre içerisinde Ordu yöresine özgü turşu, marmelat, pekmez ile unlu mamullerin (yufka, erişte vs.) üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında 168 saat teorik, 198 saat uygulamalı olmak üzere 366 saat eğitim aldılar. Eğitimlerin teorik bölümleri Altınordu ilçesinde, uygulamalı kısımları ise Gülyalı Çikolata Park’ta kurulan Yöresel Lezzetler Akademisi’nde verildi.

3,5 YILDA 18 KADIN KOOPERATİFİ KURULDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile Ordu’da sayıları hızla artan ve verilen desteklerle kadın istihdamına önemli katkı sunan kadın kooperatiflerinin sayısı 3,5 yılda 18’e yükseldi.