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Unutulmaz halterci 'cep herkülü' Bursa Kestel’de anıldı

YAŞAM 20.11.2022, 11:37
Unutulmaz halterci 'cep herkülü' Bursa Kestel’de anıldı

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının 5 yılında Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla anıldı.BURSA (İGFA) - Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 5. Yıl dönümünde Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. 

Kestel'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Naim Süleymanoğlu’na ait fotoğrafın bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Daha sonra Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun söyleşişi ile davam eden programda, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi gösterimi yapıldı. Programa, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Vetovo Belediye Başkanı Mehmed Mehmed , AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Kaykmakamı Recep Öztürk, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, BAL-GÖÇ Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Işık, BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Erkan Başdere, FİL-DER Başkanı Mümin Tenekeci, BAL-GÖÇ Kestel Şube Başkanı Sami Ömer, BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu, Mestanlı Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Cep Herkülü Filminin Başrol Oyuncusu Hayat Van Eck ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, tarihin en önemli sporcusu, haltercisi olan ve 46 kere dünya rekoru kırarak şampiyonluklarına sahip olan, yeri doldurulamayacak bir yıldızı 5 yıl önce kaybettiklerini anımsatarak, "Naim Süleymanoğlu'nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Her ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona ve öndere sahip olmayı hep gururla taşıdık. Naim'in kırılamayan ve kırılamayacak rekorları, mücadelesi, zor şartlarda Türkiye'ye iltica ederek o günlerde Bulgaristan'da yaşanan zulmü dünyaya duyurması, her türlü başarının üstündedir" dedi.

Süleymanoğlu'nun yaşamı kısa sürse de Türk sporcularına ve yöneticilerine örnek olduğunu ifade eden Başkan Tanır, "Süleymanoğlu ailesinin ahirete intikal etmiş tüm fertlerini saygıyla ve dualarla anıyoruz. Dünya sporu bir daha Naim gibi bir sporcu yetiştiremez. Türk milleti olarak Naim'in başarılarıyla her zaman övüneceğiz, gurur duyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

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