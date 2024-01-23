Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Bıçakçılık

1980’den beri bıçakçılık ile uğraşan bıçak ustası İhsan Balkan, bıçağın yapılış sürecini ve 2024 yılında hangi bıçakların revaçta olduğunu anlattı.Esmanur GÜLBAHAR/ Sergen DURAK/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Tarihi neredeyse binlerce yıl öncesine dayanan bıçakçılık sanatı önemli bir tür el sanatıdır. Bıçakçılık sanatında çelikten, ahşaptan veya başka malzemelerden yapılmış, kesme, oyma veya düzleştirme işlemleri ile tasarlanmış bıçaklar ve kılıçlar üretilir. Türk tarihinde bıçak, yay, ok, kılıç oldukça önemlidir. Bu nedenle bıçakçılık yapan kişiler halkın gözünde büyük önem kazanmıştır. Bıçaklar, ustaların elinde adeta sanat eserine dönüşüyor.

BIÇAK NASIL YAPILIYOR?

1980’den beri bıçak imalatı yaptıklarını belirten Bursa bıçakçılar çarşısının en eski bıçak dükkanının sahibi İhsan Balkan, bıçakçılık işini asıl kayınpederinin yaptığını ve bu işi ondan öğrendiğini söyledi. Genelde Balkan göçmenlerinin bu işi yaptıklarını dile getiren Usta Balkan bıçak yapımının süreçlerini Herkes Duysun muhabirine anlattı:

“Bıçağın ham maddesi genelde paslanmaz çelikten olur. Bu çelik, yurt dışından geliyor. Ekmek bıçağı, kasap bıçağı, sebze bıçağı hepsine göre model kesiliyor sonra ısıl işleme giriyor. Ardından taşlama, inceltme, parlatma yapılıyor, sap takılıyor ve bileniyor verniklenip cilalandıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor.” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BIÇAK TÜRÜ HANGİSİDİR? 500 çeşit bıçak çeşidi olduğunu belirten Bıçak Ustası İhsan Balkan, “Makarna ekmek, salam, balıkçı, kasap bıçağı gibi birçok çeşit var. Biz çoğunu satışa sunuyoruz. Hayvanların bıraktığı boynuzlardan yapılan bıçaklar var. Olmayan bıçağı da modele göre yapabiliyoruz. En çok tercih edilen ise hanımların mutfak bıçakları, kurban zamanı kesim bıçakları, kemik sıyırma bıçağı, ekmek ve sebze bıçaklarıdır.” dedi. FATİH KILICI, SÜVARİ KILICI, ZÜLFİKAR VE DAHA FAZLASI… Bıçakçılar en çok kurban zamanı ilgi görüyor diyen Usta Balkan şu ifadeleri kullandı:

“Kurban zamanı bileme yapılır, yeni bıçaklar alınır. Bize dizilerin etkisi çok oldu. İnsanlar kılıçları alıp ofisine koyuyor. Yurt dışına, Arap ülkelerine gönderiyoruz. Fatih kılıcı, süvari kılıcı yapıyoruz. Zülfikar yapıyoruz.”