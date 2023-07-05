Unutulan binlerce liralık ve değerli eşyalar sahiplerini buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Yunusemre ilçesi sınırlarında yer alan Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda, yalnızca Haziran ayında vatandaşların unuttuğu ya da kaybettiği para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi 72 adet değerli eşyayı sahiplerine teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğundaki park ve sosyal alanlarda vatandaşlarca unutulan binlerce lira ve çok sayıda değerli eşyayı sahiplerine teslim etti.

Yunusemre ilçesi sınırlarında yer alan Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu ilçesindeki Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda Haziran ayı içerisinde vatandaşlar tarafından 72 adet değerli eşya unutuldu ya da kaybedildi.

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, sorumluluk alanında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi değerli parçaları bularak, sahiplerine teslim etti.

Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, bulunan eşyalar hakkında yaptığı açıklamada, “Güvenlik personellerimiz Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanında 24 saat görev başındalar. Buralarda bulunan değerli eşyaların sahiplerine ulaşıp tutanak ile kendilerine teslim ediliyor.

Sahiplerine ulaşılamadığımız eşyaları da Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyoruz. Hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını ve eşyalarına sahip çıkmalarını hatırlatmakta fayda görüyoruz” dedi.