Ünlüler bu festivale akın ediyor

Türk Sinemasının ünlü ismi Perihan Savaş’ın onur konuğu olacak Üreten Kadınlar Festivali’ne Öykü Gürman’dan Saniye Bencik Kangal’a, İncesaz’dan Masterchef Büşra Zambak’a birçok ünlü konuğun renk katacağı festivalde Denizlili kadınlar 260 stantta binlerce el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz Eylül ve Kasım ayında 2 kez Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 3. kez kapılarını açıyor. Konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden tiyatro gösterilerine 3 gün boyunca açık kalacak festival rengarenk geçecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin üçüncüsünü 19-21 Ocak tarihleri arasında düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 260 kadının el emeği göz nuru ürünleri için stant açacağı belirtilirken, etkinlik 19 Ocak Cuma saat 14.00’de kapılarını açacak. Birbirinden değerli isimlerin de yer alacağı festivalin onur konuğu Türk Sinemasının usta ismi Perihan Savaş olacak. Festivalde kadınlarla söyleşide bir araya gelecek usta oyuncu Perihan Savaş’ın yanı sıra sevilen ünlü şarkıcı Öykü Gürman, akademisyen anne olarak bilinen ünlü yazar Saniye Bencik Kangal, ünlü astrolog Hande Kazanova, Masterchef Büşra Zambak ve İncesaz gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.

3 gün boyunca rengarenk bir festival

Festivalin ilk günü (19 Ocak) saat 15.00’te Türk Sinemasının usta ismi Perihan Savaş bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu saat 20.00’de Aşk ve Gurur adlı oyunlarını festival kapsamında sergileyecek. Türk müziğinin başarılı müzisyenlerinden Öykü Gürman ise 20 Ocak Cumartesi saat 20.00’de düzenlenecek konserde Denizlililerle buluşacak. 21 Ocak Pazar günü saat 14.00’te ise Akademisyen Anne olarak tanınan sevilen yazar Saniye Bencik Kangal söyleşi düzenleyerek merak edilen soruları yanıtlayacak. Saat 16.00’da ünlü astrolog Hande Kazanova sevenleri ile workshop da buluşacağı festivalde saat 20.00’de Türk Sanat Müziği’nin sevilen grubu İncesaz sahne alacak. Öte yandan festivalde uzman isimler çini sanatı, sağlıklı beslenme, sosyal medya ile satış alanı oluşturma, uyanış, yüzleşme, kabul, yemek, nefes ve farkındalık çalışması ve evde egzersiz konularında workshop ve eğitimler verecek. Tiyatro gösterilerinin de olacağı festival 3 gün boyunca dolu dolu geçecek.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üreten kadınların yoğun ilgisi ve katkılarıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin üçüncüsünü düzenleyeceklerini ifade ederek şölen havasında geçecek festivale tüm hemşehrilerini davet etti. Perihan Savaş’ın onur konuğu olacak festivalde Öykü Gürman’dan Saniye Bencik Kangal’a, İncesaz’dan Masterchef Büşra Zambak’a pek çok kıymetli misafiri ağırlayacaklarını belirten Başkan Zolan, “Festivalimiz bir kez daha hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecekleri ve satışa sunacakları bir karnaval havasında geçecek. Tüm hemşehrilerimi, özellikle hanım kardeşlerimi bu özel festivalimize bekliyorum. Birbirinden değerli isimleri de ağırlayacağımız festivalimiz bir kez daha çok büyük ses getirecek. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Festivalimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bu festival kaçmaz

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak. Festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak.