Ünlü yazarlardan Kayseri Kitap Fuarı'na övgü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ncısının kitapseverleri ağırladığı Kayseri kitap fuarında 385 yayınevi ve 3 milyonu aşkın kitabın yanı sıra 504 yazar da vatandaşla buluşurken, bu kapsamda sevenleriyle söyleşi ve imza günü gerçekleştiren Bekir Develi ve Serdar Tuncer, 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

13 Ekim’de kapılarını kitap kurtlarına açan 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı, 385 yayınevi, 504 yazar ve 3 milyonu aşkın kitap ile 7’den 70’e kitapseverleri Dünya Ticaret Merkezi’nde ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği alanlardan olan Kayseri Kitap Fuarı, her yıl bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırarak Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Her gün sevilen farklı yazarları kitapseverlerle bir araya getiren 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı Şair Serdar Tuncer ve Televizyon Sunucusu, Yazar Bekir Develi’yi ağırladı.

Sevenleri ile söyleşi ve imza günü gerçekleştiren Tuncer ve Develi, Kayserililerden yoğun ilgi gören kitap fuarından övgüyle söz ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bekir Develi, kitap fuarını tıklım tıklım dolduran Kayserililere teşekkür ederek, “Bu organizasyonu gerçekleştiren, bu güzel ortamı hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü hak edenler burayı tıka basa dolduran insanlar. Düşünün buraya elmastan, mercandan binalar yapsanız ama hiç ziyaretçiniz olmasa hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bu tür kültüre ve sanata, kitaba, edebiyata bu ilgiyi değerli kılan buraya gelen insanlar. Hem organize edenlere, hem de burayı tıklım tıklım dolduran bütün Kayserililere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri kitap fuarına ilginin yoğun olduğuna da değinen Develi, “İnşallah seneye buraya sığmazsınız da daha büyük yerler yapmak zorunda kalırsınız. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kitap fuarlarına katılıyorum, sadece Kayseri’ye özel değil gittiğimiz her yerde ilgi var. Kayseri’de bu kalabalığı bekliyordum. Burası ne kadar kalabalık olursa ülkenin geleceğinden umudumuz o kadar artıyor” dedi.

Şair Serdar Tuncer ise bu hizmetlerin çok kıymetli olduğunun altını çizerek, “Erenler ve erenlere gönül verenler, Kayseri’nin kitaba gönül veren güzel insanlarını muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Yine yakışan bir kitap fuarı, yine Kayserilinin coşkusu, muhabbeti. 2053’ün, 2071’in giden yollarda ayak izlerini kitapla, fikirle, muhabbetle, bilgiyle yoğurduğumuz insanlar yapacak. O inşalarla gideceğiz oraya. Bu hizmetler bu manada çok kıymetli. Emek verenlere teşekkür ediyorum, teşrif edenlere şükranla” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı 22 Ekim’e kadar çeşitli yazar, düşünür ve şairlerin söyleşi programları ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.