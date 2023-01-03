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Ünlü tambur sanatçısı Sadun Aksüt vefat etti

YAŞAM 03.01.2023, 19:26
Ünlü tambur sanatçısı Sadun Aksüt vefat etti

Ünlü tambur sanatçı Sadun Aksüt, 90 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Münir Nurettin Selçuk’tan Zeki Müren’e bir dönemin dev isimlerine tamburu ile eşlik eden bestekâr, eğitimci ve tamburi Sadun Aksüt, 90 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aksüt’ün vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medya adresinden duyurdu.

“Yalnız seni beklemek kalbimin son dileği” isimli eserinin de söz yazarı olan Akay, “Bir yaşayan efsaneyi daha kaybettik. Kendisi ile ortak bir eserde buluşmaktan dolayı şeref duyduğum büyük bestekâr ve tambur sanatçısı Sadun Aksüt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalnız seni beklemek kalbimin son dileği isimli şiirimi bestelemişti. Eseri kendisi ile Ulus’taki evinde geçmiş ve daha sonra kendisinin de katıldığı bir konserde yorumlamıştım. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

SADUN AKSÜT KİMDİR?

26 Ekim 1932 tarihinde Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu.

İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şefik Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Sadeddin Arel, Dr. Suphi Ezgi, Laika Karabey ve Emin Ongan'dan faydalandı. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburu ile eşlik etti. 1966-1967 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girdi. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na öğretim görevlisi olarak atandı ve tambur hocalığı yaptı.

16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Aksüt, 1981 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT’den emekli oldu. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Sadun Aksüt’ün, TRT repertuvarında olan ve sözleri Halil Soyuer, Sami Derintuna, İlkan San ve Onur Akay gibi günümüzün önde gelen şairlerine ait sevilen besteleri de vardır.

Arşivini, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne bağışladı.

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