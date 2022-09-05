Ünlü şef Sünbül’ün özel lezzetleriyle Zuchex'te buluşuyor

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 2022’in dünya ölçeğindeki en büyük uluslararası ticaret buluşması olan Zuchex, 15 – 18 Eylül tarihlerinde 32. kez kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Türkiye tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32.’si düzenlenecek fuar, 650 firmanın katılımıyla 15 Eylül’de kapılarını açıyor.

Hayata tasarım katan yeniliklerin vitrine çıkacağı fuar, bu yıl “Cooking Theatre” etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında ünlü şef Rüzgar Sünbül, üniversitelerin aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte dört gün süren bir workshop düzenleyecek.

Şef Rüzgar Sünbül, fuar alanına kurulan özel mutfakta, katılımcı firmaların inovatif pişirme ürünlerini kullanarak hazırladığı birbirinden lezzetli tarifleri, yine fuardaki firmaların 2022-2023 koleksiyonlarına ait sunum ekipmanları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

11. Hall’de düzenlenecek etkinlikte, dört gün boyunca birbirinden özel tarifler, katılımcı markaların yeni tasarım pişirme ve sunum ekipmanları kullanılarak hazırlanıp servis edilecek.