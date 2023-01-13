Ünlü Psikolog Gökhan Çınar Rize'de bilgilendirdi

Rize Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) ünlü Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar’ı ağırladı.RİZE (İGFA) - İsmail Kahraman Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’de katıldı.

Rize Belediye Başkanı Metin’in selamlama konuşmasının ardından, "Katarsis" adlı programı ile tanınan Çınar, “Öz’e Dönüş” isimli söyleşisi ile iki saat boyunca sahnede kaldı.

Büyük ilgi gören 'Öz’ e Dönüş” isimli söyleşide varoluş yolculuğumuzda; özümüzü unutmadığımız, kaybetmediğimiz, öze dönme, özde kalma konularında çok değerli bilgiler aktararak seyircilere bu yolculukta rehber oldu.

İlgiyle izlenen söyleşisinde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Çınar’a etkinlikte Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, çiçek takdiminde bulundu.