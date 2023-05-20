Ünlü oyunculardan Bursa ipeğine tam not

Bu yıl 'dayanışma' temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak sağlamak için düzenlenen TOG Bazar'a katılan Nesscarf'ın ipek eşarpları; stantı ziyaret eden ünlü oyuncular Nursel Köse ile Gözde Duru'dan tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dünyaya açılan markalarından Nesscarf, 15. yılında deprem bölgesine katkı sağlamak amacıyla kapılarını açan TOG Bazar'a katıldı. Açtığı stantta özellikle yeni ipek eşarp koleksiyonuyla büyük beğeni toplayan Nesscarf'ın ünlü konukları da vardı.

Ekranların iki ünlü oyuncusu Nursel Köse ve Gözde Duru, yakından ilgilendikleri koleksiyonu çok beğendi. Markanın kurucusu Mert Dijital Baskı Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Kars'ın ipek eşarp hediye ettiği ünlü oyuncular, şıklıklarını Nesscarf ile tamamladı.