Ünlü oyuncu Hakan Bilgin İzmir'de tecrübe paylaşımında

Ünlü oyuncu Hakan Bilgin İzmir’de oyuncu adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.İZMİR (İGFA) - Hakan Bilgin İzmir’de oyunculukla ilgilenen, oyunculuğa merak salmış olan gençlerle bir araya gelerek “Oyunculukta Farkındalık” semineri verdi.

Bilgin, İzmir’de tiyatroya ve oyunculuğa merak duyan gençlere kendi izlediği yolları ve tecrübelerini aktaracak anda kalmaya ve farkındalık kazanmaya ilişkin ipucu verdi.

Engin Akalın Prodüksiyon tarafından organize edilen seminere çok sayıda İzmirli katıldı. Bornova This Corner’de gerçekleşen etkinlikte konuşan Bilgin, Oyunculukta Farkındalık workshop’unda tecrübelerini İzmirlilerle paylaştı. Engin Akalın Prodüksiyon tarafından oyuncu akademilerinin devamının geleceği bildirildi.

“OYUNCULUK DÜŞÜNMEKTİR”

Oyunculuğun anda kalmakla ilgili olduğunu anlatan Bilgin, birçok insanın geçmişte veya gelecekte takılı kalarak anı unuttuğunu aktardı.

“Farkındalık anda olmaktır” diyen Bilgin, Farkındalığın nasıl oluşacağını ve gelişeceğini genç oyunculara şu tavsiyelerde bulundu:

“Farkındalık, kendi farkımızı keşfetmektir. Sizin oynadığınızı bir başkası oynayamaz bunu öğrenmek ve keşfetmek gerekir. Oynadığınız her rolde günün birinde ‘o’ kişi olsaydınız nasıl olurdunuz diye düşünerek hazırlanmalısınız. Aksine popüler bir ismi taklit etmeye kalktığınızda kendinizden uzaklaşarak ‘plastik’ olmayı getirir. Oyunculuk düşünmektir, farkında olmak ve anda kalmaktır. Kavga ettiğiniz, mutlu olduğunuz, şaşırdığınız her anda karşı tarafın da duygularını, düşüncelerini göz önünde bulundurduğunuzda bir şeyleri gerçekten farkında ve doğru olarak yapabilirsiniz.”.