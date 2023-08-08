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Ünlü modacı da Barbie akımına katıldı
YAŞAM 08.08.2023, 13:59
Ünlü modacı Zeynep Bozkaya, tasarımlarıyla Barbie akımına katıldı.İZMİR (İGFA) - Ünlü modacı Zeynep Bozkaya, dünyaca ünlü İtalyan markası Smeg’in yüzü olurken markanın ürünlerinin renginden ilham alarak” Barbie” konseptli bir çekim gerçekleştirdi.
Sarı saçları ve güzelliği ile gerçek Barbie’ye neredeyse birebir benzeyen modacı, markadan gelen teklif üzerine herşeyin çok hızlı geliştiğini 1 gecede kostümleri hazırlayarak, ertesi gün çekim yaptıklarını çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek, "35 yaşımda Barbie olacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi.
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