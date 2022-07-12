Ünlü mimar Merve Mermer'den bayramda yat keyfi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden mimar Merve Mermer, yoğun bir iş temposunun ardından bayram tatilini ailesiyle değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Ailesi ile tekne keyfi yapan Merve Mermer Göçek, at koyunda yakın arkadaşı Büşra Ergenc ile kameralara yakalandı.

Ünlü mimar çekildiğini anlayınca kameralara her zamanki sempatik tavrıyla selam verdi.

Başarılı mimar Merve Mermer, görüntüleyen kameraların görüntü açısından uzaklaşarak bayram tatili keyfine arkadaşı Büşra Ergenc ve ailesi ile devam etti.