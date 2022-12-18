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Ünlü keman virtüözü Adnan Karaduman vefat etti

YAŞAM 18.12.2022, 09:41
Ünlü keman virtüözü Adnan Karaduman vefat etti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kemanıyla çok sayıda ünlü sanatçıya konser ve albüm çalışmalarında eşlik eden Adnan Karaduman’ın, hayatını kaybettiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu! 57 yaşındaki keman virtüözü Adnan Karaduman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akay, “Çok sayıda müzisyene ekol olmuş, Türk müziğinin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden keman virtüözü Adnan Karaduman’ı kaybettik. Amansız bir hastalığa yakalanan 57 yaşındaki değerli keman sanatçımız, 2012 yılında kaybettiğimiz kanun virtüözü Halil Karaduman’ın da kardeşiydi ve çok sevdiği ağabeyine kavuştu. O da ağabeyi gibi yıllarca kemanıyla pek çok ünlü isme konser ve albüm çalışmalarında eşlik etmişti. Tedavi gördüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybeden Adnan Karaduman’ın cenazesi, bugün 18 Aralık Pazar günü ikindi namazından sonra, İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Akay, paylaşımında Karaduman’ın Yıldız Tilbe ile çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.

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