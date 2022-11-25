Ünlü isimler 'yakın partner şiddeti'ne dikkati çekti
Ünlü isimler kadınlara yönelik şiddete hayır demek için bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin #SheSaidNo kampanyasına dikkat çektiler.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve ünlü oyuncu Emre Karayel’in birlikte oynadığı ve büyük merak uyandıran skeç ile başlayan Kampanya ünlü oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çiftinin sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaştı.
Kampanyanın tanıtımı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve ünlü oyuncu Emre Karayel’in bir araya gelerek yayınladıkları skeç ile başladı. 25 Kasım günü yayınladıkları ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinen Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.
10 Aralık'a kadar devam edecek olan #SheSaidNo Kampanyası yakın partner şiddetine dikkat çekecek.
YAKIN PARTNER ŞİDDETİ NEDİR?
Yakın partner şiddeti; yakın ilişkide olan, mevcut ve eski eşler/partnerler tarafından, bir partnerin ötekini baskı ve kontrol altında tuttuğu, birey üzerinde uzun süreli etkisi olan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti ve bunun yanı sıra dijital kötüye kullanımı da içerebilen şiddet biçimidir. Yakın partner şiddeti dünya genelinde ve Türkiye’de kadınların yaşadığı en yaygın şiddet biçimlerinden biridir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Boluspor
|13
|22
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4