Ünlü isimden anne-babalara önemli tavsiyeler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında SGM’de “Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar” konferansı veren Klinik Psikolog Yazar Mehmet Teber, anne-babalara çocuk yetişirken dikkat edilmesi gereken hassas noktaları anlatarak önemli tavsiyeler verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Ayı Kültür Takvimi kapsamında ailelere yönelik eğitici ve öğretici etkinliklere her gün bir yenisini ekliyor. Kültür etkinlikleri kapsamında Türkiye çapında ün yapmış başarılı isimleri misafir eden Büyükşehir, Şubat Ayı Kültür Takvimi’nin en yoğun talep gören programlarından birine imza attı.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) Klinik Psikolog, Yazar Mehmet Teber “Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar” konferansında anne ve babalara çocuk yetiştirmek ve çocuğun eğitim hayatı konusunda çok önemli tavsiyeler verdi.

“ÖNCE ANLAYIP, SONRA DAVRANMALIYIZ”

‘Çocuklarımızı anlamalıyız’ vurgusunu yapan Teber, “Duygu ve davranış birbirinden ayrı ama birbiriyle ilintili mekanizmalardır. Birisi size hakaret ettiğinde kızabilirsiniz. Burada kızmak duygudur ve hakaret eden birine karşı bu duyguyu hissetmek normaldir. Ancak kızgınlığın sonrasında ortaya çıkan şiddet davranışı normal değildir. Çocuklarla iletişim kurarken onların duygularını anlamalı, davranışlarına ise yön vermeliyiz.” dedi.

“ÇOCUĞUN KIZMASI NORMAL…”

Psikolog Teber baskı yerine anlayışı ön plana çıkarmak gerektiğini belirterek, Kendisinin kalemini alan arkadaşının kafasına vuran bir çocuk kızmıştır. Biz onun duygusunu anlamadan direk çocuğa kızarsak hata yapmış ve çocuğu anlamamış oluruz. Çünkü çocuğun kızması normal, ancak bu kızgınlığı ifade etmesi yanlıştır. Daha doğrusu çocuk, duygusunu nasıl ifade edeceğini bilmemektedir” ifadelerini kullandı.

Program sonunda dinleyiciler ile hatıra fotoğrafı çekilip ve kitap imzası atan Teber, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.