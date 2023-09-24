Ünlü iş kadınları başarının formülünü Kocaeli’de anlattı

KOİDER Bazaar etkinliğine ünlü iş kadınları panelist olarak katıldı. Panelistler tecrübelerini girişimci iş kadınları ile paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği birbirinden değerli panelistleri katılımcılarla buluşturdu.

“Bin Kadın Gücü” mottosuyla Türk dünyasının girişimci iş kadınlarını ağırlayan programda “Dünya Ülkelerinde İhracatta Kadının Yeri” ve “E- Ticarette İhracat Modelleri” adlı paneller gerçekleşti.

Moderatörlüğünü ünlü televizyon sunucusu Celal Pir’in yaptığı panellerde Akyürek Makine A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Shopsa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Nurdan Öztürk ve SEDEFED Başkan Yardımcısı Fügen Toksü konuşmacı olarak katıldı.

“KADIN ROL MODEL SAYISI ARTMALI”

KOİDER Bazaar etkinliğinin ikinci gününde “Dünya Ülkelerinde İhracatta Kadının Yeri” adlı panelin ilk konuşmacısı Akyürek Makine A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta oldu. Balta, kadın sanayici sayısını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Balta, “Öncelikli misyonumuz kadın sanayici sayısını artırmak. Çukurova ülkemizin en önemli tarım bölgesi. Biz de gıda ürünleri üreten bir sanayi bölgesiyiz. Bölgemizdeki birçok girişimci kadını tarımın sanayileşmesi noktasında ve kadının sanayide yer alması için teşvik ettik. Bir girişimcilik hikayesi başlattık” dedi. Bir diğer konuşmacı Leyla Alaton ise kadınların belli bir yere gelene kadar destek görmesi gerektiğini dile getirdi. Kadınlara olan desteğin az olduğunu aktaran Alaton, “Kadın rol model çok az. Kadın rol model sayısı artmalı. Rol model çok olursa genç nesil de etkilenir. Başarmak için ilham almak çok önemli. Aynı paraya sahip değiliz ama aynı vakte sahibiz. Bu yüzden zamanınızı iyi kullanın. Konfor alanınızdan çıkın ve harekete geçin. O zaman her şey size çok kolay gelecek” ifadelerini kullandı. Panelin sonunda panelistlere plaket takdimi yapıldı.

“İŞ KADINI KENDİNİ İYİ İFADE EDEBİLMELİ”

“E- Ticarette İhracat Modelleri” adlı panelde ise Shopsa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Nurdan Öztürk, Shopsa’nın kuruluş hikayesini anlattı. Öztürk, Shopsa’nın Demet Sabancı başkanlığında kadın girişimcileri desteklemek için kurulduğunu söyledi. Öztürk, “Amacımız üreten kadınları iş dünyasında görünür kılmak ve ekonomik anlamda desteklemek. Shopsa ile üretici ve girişimci kadınların ürünlerine aracılık ediyoruz. Ayrıca vergiden muaf evde üretim yapan kadınlara da imkan sağlıyoruz” şeklinde konuştu. SEDEFED Başkan Yardımcısı Fügen Toksü de dijital dünyanın günümüzdeki önemine değindi.

Konuşmasında insanın her gün yeni bir şey öğrendiğini ifade eden Toksü, sözlerini şöyle tamamladı: “Farklı konulara baktıkça farklı disiplinlerle farklı kültürleri geliştiriyoruz. Hepsinin ortak noktası ise dijital. Hayat artık dijital üzerine. Bir iş kadınıysanız iletişiminizin iyi olması gerekiyor. Bu yüzden insanların bizi doğru tanıması için kendimizi, ürünümüzü, hayatımızı dijitalde iyi ifade edebilmeliyiz” paneli dinleyen Doç. Dr. Figen Büyükakın, Öztürk ve Toksü’ye plaket takdim etti.