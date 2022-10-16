Ünlü hekim kitabının tüm gelirini TEV’e bağışladı

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, "Bu tariflere gebe kalınır" isimli sağlıklı hamilelik dönemi için lezzetli tarifleri paylaştığı kitabının tüm gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Annesinin zorlu doğum hikayelerinden etkilenip Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olmaya karar veren Prof. Dr. Gökalp Öner, hastalarının bebek sahibi olma yolculuğunda onlara daha fazla destek olabilmek için bir kitap yazdı.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, ‘Bilimle Yoğurduk Lezzetle Pişirdik’ sloganıyla yola çıktığı ‘Bu Tariflerle Gebe Kalınır’ isimli kitabında sağlıklı bir hamilelik dönemi için lezzetli tarifler paylaştı. Kitabın tanıtımı Ebru Akel’in sunumuyla Kemal Koçak İstanbul Restaurant ev sahipliğinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Gökalp Öner kitabının tüm gelirini bağışladığını, “Türk Eğitim Vakfı’ndan üstün başarı bursu ile Hacettepe İngilizce Tıp’da okuyan bir Türk evladı olarak ilk kitabımın tüm gelirini bursiyeri olarak hizmet verdiğim TEV’e bağışlıyorum” diyerek duyurdu. Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Şener, kitap tanıtımını onurlandırarak, Prof. Dr. Gökalp Öner’e kitabın gelirini bağışladığı için teşekkür etti.

BİN 100 MAKALE TARANDI

Sağlıklı menemenden avokadolu ekmeklere, fırında sebzeli somondan çıtır nohutlu ıspanak salatasına, hindi çorbasından sebzeli biftek tabağına, çikolatalı ıslak kekten sihirli kırmızı salataya kadar pek çok tarif hamileliğe hazırlanan kadınlar için Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner tarafından tam bin 100 makale okunarak, araştırılarak yazıldı.

Tanıtımda kitabın okuyucuyla buluşmasına katkıda bulunanlar bir araya geldi. Kitabın koordinatörü Cansu Öner, 40 çeşit tarif için yemeklerin hazırlanmasını evinde, fotoğrafların çekimini atölyesinde gerçekleştiren, ayrıca fotoğrafların çekimi esnasında styling yaparak 40 farklı konsept, mekan ve dekor oluşturan heykeltraş ve seramik sanatçısı Neşe Koçak ve bu fotoğraf çekimleri için muhteşem yemekleri Kemal Koçak önderliğinde hazırlayan Elif Koçak da bu özel günde Prof. Dr. Gökalp Öner’i yalnız bırakmadı ve kitabın başarısını birlikte kutladılar.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği lansmana, kadın doğum uzmanlarından diyetisyenlere, psikologlardan gıda mühendislerine kadar pek çok meslek grubundan seçkin davetli katıldı.