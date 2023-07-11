Ünlü dans topluluğu Sukhishvili Bursa Festivali’nde

Dünyaca ünlü dans topluluğu Sukhishvili Georgian National Ballet, 70 dansçısı ve orkestrasıyla, bu yıl 61. düzenlenecek Uluslararası Bursa Festivali’nde sanatseverlere görsel bir şölen yaşatacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’si düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali, izleyenlere sanat dolu yaz akşamları yaşatmak için gün sayıyor.

Bu yıl 14 Temmuz’da, ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu’nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte vereceği konser ile başlayacak festivalin ikinci konuğu ise dünyaca ünlü Gürcistan dans grubu Sukhishvili Georgian National Ballet olacak. 5 kıtada 100’ü aşkın ülkede on binden fazla performans sergileyen Sukhishvili grubu, Şahinkaya sponsorluğunda sahne alacağı Bursa Festivali’nde muhteşem bir görsel şölene imza atacak.

70 dansçısı, muhteşem kostümleri ve büyüleyici kareografisi ile halk mücadelesini ve kahramanlığını sahneleyecek grup, 16 Temmuz akşamı Bursalı sanatseverlerle Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda buluşacak.