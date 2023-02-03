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Ünlü bestekâr Erdinç Çelikkol vefat etti

YAŞAM 03.02.2023, 13:52
Ünlü bestekâr Erdinç Çelikkol vefat etti

Unutulmaz şarkıların bestecisi, Bursa’nın gururu Erdinç Çelikkol, 85 yaşında hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) -  “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun” gibi ünlü şarkıların bestekârı acı haberi Çelikkol’un 2 şarkısının söz yazarı da olan Türk sanat müziği sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, “Şubat ayında çok sayıda Türk mûsıkîsinin değerli bestekârını kaybettik. Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak, Alaattin Şensoy, Teoman Alpay ve niceleri… Hatta bugün Şerif İçli’nin de ölüm yıldönümü… Bestekârlar eski yıllarda, “Bu Şubat ayını da atlattık artık bu sene ölmeyiz!” derlermiş. Biraz önce TRT’nin değerli ses sanatçısı ve bestekâr Cengizhan Sönmez beni aradı ve Erdinç Çelikkol Hocamızın maalesef Şubat ayını atlatamadığını söyledi. “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun” gibi nice ölümsüz besteler bırakmış Erdinç Çelikkol Hocamız, bugün hayatını kaybetti. İki şarkısının söz yazarı olmaktan dolayı da sonsuz mutluluk duyduğum büyük bestekârımıza Allah’tan rahmet dilerim.” ifadelerini kullanarak Çelikkol’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

ERDİNÇ ÇELİKKOL KİMDİR?

23 Mart 1938 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Müziğe 1951 yılında Bursa Türk Mûsıkîsi Derneğinde başlayan Çelikkol, İzzet Gerçeker, Ekrem Yöntem, Yaşar Kızılay, Mehmet Kutlugün, Musa Kumral, Nebahat Üner ve Emin Ongan gibi değerli hocalardan yararlanmıştır. Kuruluş aşamasından 1983 – 2000 yılı Ağustos ayına dek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Şef, Genel Sanat Yönetmenliği ve Müdürlük görevlerini bir arada yürütmüş, son olarak Kültür Bakanlığı Bursa Klasik Türk müziği Korosu Şefliği görevini, 14 Aralık 1999 tarihinden emekli olduğu 23 Mart 2003 tarihine kadar sürdürmüştür. Beste çalışmalarına 1960 yılında başlamıştır.

Çok sayıda eseri TRT repertuvarına alınan Erdinç Çelikkol, sözleri Mustafa Töngemen'e ait, "Gel gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun" adlı Nihâvend makamındaki eseriyle, 1991 yılında Milliyet Gazetesi okurlarınca "Yılın Bestekârı" unvanına layık görülmüştür.

Reşat Özpirinçci, Halil Soyuer, Onur Akay ve Bekir Sıtkı Erdoğan gibi, önemli eserlerde imzası bulunan isimlerin şiirlerini bestelemiştir.

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