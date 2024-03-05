Ünlü bestekâr Bilge Özcan vefat etti

İstanbul'da yaşayan 88 yaşındaki ünlü şarkıların bestecisi Bilge Özgen vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler, Sana Gönül Borcum Var gibi ölümsüz eserlere imza atmış 88 yaşındaki Büyük bestekâr Bilge Özgen hocamız, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Hocamızı bugün 5 Mart 2024 Salı günü kaybettik. Bilge Özgen hocamızın cenazesi, 6. Mart Çarşamba günü İstanbul Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’na defnedilecektir. Kendisi ile yıllarca meşk etmiş, çok özel anılar bırakmıştım. Mekânı cennet olsun inşallah.” İfadelerini kullanarak kendisiyle çekilmiş fotoğrafını da yayınladı.

BİLGE ÖZGEN KİMDİR?

800’e yakın Bilge Özgen, 30 Mart 1935 tarihinde Viranşehir’de dünyaya geldi.

Vedia Tunççekiç ve Târık Kip ile tanışan Bilge Özgen bu kıymetli hocalardan faydalandı ve musiki bilgisini ilerletti.

Besteleri Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi dönemin en önemli sanatçıları tarafından albümlerde seslendirildi. 1981-1993 yılları arasında çalgı aleti yapımcılığında da bulunan Bilge Özgen, 2000 yılında İstanbul Radyosu lâvta sanatçılığından emekli olmuştur.