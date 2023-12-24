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Ünlü astrolog Güner'den 2024 öngörüleri

YAŞAM 24.12.2023, 17:49
Ünlü astrolog Güner'den 2024 öngörüleri

TikTok’un dijital sohbet serisi T’Talks, Aralık ayında 2023 yılını temize çekmek için alanında uzman isimleri ağırlarken, Aralık ayı konuklarından biri olan ünlü astrolog Dinçer Güner’in açıklamaları ve 2024 yılı tahminleri dikkat çekici olarak öne çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Plüton gezegenin Kova burcuna geçmesiyle dijital dünyanın daha da canlanacağını söyleyen Güner, 2023 yılında da yapay zeka destekli ChatGPT’nin hayatımıza girmesiyle bunun etkilerini hissetmeye başladığımızı belirtti.

“HAVA BURÇLARI SON 12 YILIN EN ŞANSLI DÖNEMİNİ YAŞAYACAK”

“2023 yılının Mayıs ayına kadar şans daha çok ateş burçlarından yanaydı ancak Jüpiter’in Boğa burcuna geçmesiyle, Boğalar, Oğlaklar ve Başaklar 2023’te daha şanslılardı” dedi. Toprak grubu burçlarının şansının 26 Mayıs’a kadar süreceğini belirten Güner, bu burçların güzel fırsatlar yakalayabileceğini ve ekonomik anlamda rahatlama yaşayabileceklerini belirtti. 26 Mayıs’tan sonra şans ve fırsatların hava grubu burçlarında olacağını söyleyen Güner, İkizler, Terazi ve Kova burçlarının 12 yılın en şanslı dönemini yaşayacaklarını belirtti.

2024 senesinde yaşanacak Güneş ve Ay tutulmaları nedeniyle Koç, Terazi ve Yükselen Terazi burçlarının ortaklıklar, evlilikler, ülke değişiklikleri yaşayabileceklerini belirten Dinçer Güner, 2024 senesinde kendisine en çok dikkat etmesi gereken burcun Balık ve Yükselen Balık burçları olduğunu söyledi.

BALIKLAR DİKKAT!

Güner, “Satürn en nihayetinde sorumluluk, disiplin, köşeye sıkışmışlıkla ve yeniden bir şeyleri düzenlemekle alakalı bir gezegen. Balık ve Yükselen Balıklar için ciddi anlamda hayatlarının sorumluluklarını almaları gereken, ellerini taşın altına sokmaları gereken, bir işe veya bir ortaklığa zamanlarını, paralarını, enerjilerini en etkili şekilde kullanmaları gereken bir süreç olacak 2024!” dedi.

2024 YILININ AŞK ŞAMPİYONU: OĞLAKLAR VE AKREPLER

2024 yılında aşk konusunda en şanslı burçların Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, Akrepler ve Yükselen Akrepler olduğunu söyleyen Güner, bu burçların 26 Mayıs’a kadar aşkta ve evlilikte oldukça şanslı, şahane bir zaman diliminde olacaklarını söyledi. Güner “26 Mayıs’tan sonra Yükselen Yay, Yükselen Kova aşkla ilgili şahane bir dönem yaşayacaklar” dedi.

2024 senesinin Türkiye için çok önemli olacağını söyleyen Güner, Haziran ayından sonra ekonomik anlamda güçlü bir toparlanma ve ayağa kalkma sürecinin bizleri beklediğini belirtti

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