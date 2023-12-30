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Üniversitelilerden ASAT Tesisi’ne teknik gezi

YAŞAM 30.12.2023, 10:30
Üniversitelilerden ASAT Tesisi’ne teknik gezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın işbirliğiyle genç mühendis adayları Serik Belkıs İçme Suyu Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Serik ilçesinde yer alan Belkıs İçme Suyu Üretim Tesisi Akdeniz Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin inceleme konusu oldu. Yaklaşık 30 öğrencinin katılımıyla düzenlenen teknik geziye ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Osman Sütçü, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ve ilgili teknik mühendisler katıldı.

TAMAMEN YENİLENDİ

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen teknik gezide genç mühendis adaylarına tesis hakkında bilgiler veren ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Osman Sütçü, “Başkanımızın talimatıyla ilçelerimizde yer alan ana üretim terfi merkezlerini yenilemekteyiz. 2023 yılı içerisinde güncel verilerle 127 milyon 736 bin 586 bin TL bedelle tamamen yenilenen tesisimizde A sınıfı verimli trafo ve IE4 yüksek verimli motorlar ile pompalar kullanıldı. 500m3 depo ve kesintisiz su arzı için Scada sistemi ve jeneratörlerin kullanıldığı proje yeni teknoloji ürünler ile enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyor” dedi.

ÇOK GÜZEL BİR TESİS

Teknik Gezi paydaşlarından Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ise; “Gelecekte suyun çok önemli olduğu bir dönemde böyle tesislerin önemini genç mühendis adayı arkadaşlarımıza anlatmayı çok anlamlı buluyoruz. Enerji verimliliği açısından ciddi projelendirilmiş, üzerinde çalışarak uygulamaya geçildiği çok güzel bir tesis burası. Bugün suyun ucuz olmasından ziyade gelecekte ucuz olmasını istiyorsak böyle tesislerin sayısını artırmamız gerekiyor. Ben bu konuda da büyükşehir belediye başkanımıza ve ASAT yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

PRATİK BİLGİLER DAHA VERİMLİ

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İrem Karakaş düzenlenen teknik geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Derslerde gördüğümüz teorik bilginin yanında bu tarz teknik ve pratik bilgiler bizler için çok verimli. Bilmediğimiz birçok teknik sorunun cevabını burada görerek öğrendik. Enerji verimliliğinin, jeneratör sisteminin ve motor gücünün suyun devamlılığındaki etkilerini görmek çok heyecanlıydı” diye konuştu.

BİRÇOK SORUNUN CEVABINI BULDUK

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Emin Gülmez ise; “Dağıtım, iletim ve SCADA sisteminin enerji ile olan bağlantısını inceledik. Suyu sadece su olarak değil elektrikle dağıtımı ve geliştirilen yazılım sistemiyle takibi ile ilgili bilgi aldık. Bu teknik gezi için Başkan Muhittin Böcek nezdinde ASAT’a ve ilgili tüm birimlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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