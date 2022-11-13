Üniversiteli öğrenciler Sakarya'yı tanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtıyor. SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrenci topluluğu kuzeyde doğal güzellikleri keşfetti. Geleceğin yönetici adayları gezi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirilen geziler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen organizasyonun son konukları Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrenci topluluğu oldu. Şehrin kuzey bölgesinde keşfe çıkan öğrenciler, fotoğraf kareleriyle bu geziyi anı defterlerine ekledi.

Gezi programı kapsamında ilk olarak Poyrazlar Gölü’nde doğanın tadını çıkaran geleceğin yöneticisi olacak gençler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen, Türkiye’nin tek parça halindeki longoz ormanı olan Acarlar’ı gezdi. Genç gezginler daha sonra Sakarya Nehri ile Karadeniz’in birleştiği nokta Yenimahalle ile Karasu Sahilinde rotalarını tamamladı. Ülkenin farklı şehirlerinden Sakarya’ya eğitim almak için gelen genç öğrenciler Sakarya’nın kuzey bölgesinde yer alan güzelliklere hayran kaldı. Organizasyon için Büyükşehir Belediyesi ile teşekkürlerini paylaşan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekti.