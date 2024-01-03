Üniversiteli gençler Sakarya'nın güzelliklerini keşfediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere üniversiteli gençler konuk oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan turizm ve tanıtım gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle düzenlenen gezilerle, gençler şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Bu kapsamda son olarak, İlim Yayma Cemiyeti Sakarya yurdunda kalan üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin konuğu oldu. Gezi, İl Ormanı Tabiat Parkı ile başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı ile yepyeni bir görünüme kavuşan İl Ormanı’nda yürüyüş yapan öğrenciler daha sonra şehrin kuzey bölgesine doğru yola çıktı.

Öğrencilerin kuzeyde ilk durağı Acarlar Longozu’ydu. Türkiye’nin en büyük tek parça halindeki longozu olan Acarlar’da doğanın tadını çıkaran öğrenciler, daha sonra 3 bin dönüm alan üzerinde oluşturulan tıbbi ve aromatik bitkilerin yer aldığı Melen Botanik Vadisi’ni ziyaret ettiler. Öğrenciler vadide bitkilerin yetiştirilme sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldılar.

Karasu’da Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktaya yapılan ziyaretin ardından sahilde vakit geçiren öğrenciler, gezi dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan açıklamada şehir tanıtım gezilerinin devam edeceği belirtildi.