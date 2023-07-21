Üniversite sanayi iş birliğinde BUSİAD ağırlığı

Üniversite sanayi iş birliğinin ülkenin kalkınması için önemine inanan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda ağırlığını hissettirdi.BURSA (İGFA) - Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük görevini üstlenmesinin ardından yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da; Ali İhsan Yeşilova, Mehmet Arif Özer ve Ergun Hadi Türkay’dan oluşan BUSİAD'ın üç eski Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu’nda yer alırken, eski BUSİAD Başkanlarından Günal Baylan da Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Yine eski BUSİAD Başkanlarından Celal Beysel de Denetleme Kurulu'nda yer alırken, Genel Kurulun Divan Kurulu’nda ise BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar görev aldı.

5 BUSİAD Başkanının katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul, bir anlamda BUSİAD’ın ve iş insanlarımızın üniversite sanayi iş birliğine verdikleri önemin de göstergesi oldu.

Ayrıca eski BUSİAD Başkanlarının Yönetim ve Denetim kurullarında da görev almaları bundan sonra da, Vakfın yapacağı çalışmalarda iş birliğinin daha da artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Toplantıda söz alan Küçükkayalar, BUSİAD’ın geleceğe yönelik çalışmalarında, dijital ve yeşil dönüşümün çok önemli olduğunu belirterek, firmalarımızın acil gereksinimi olan bu dönüşümler için Üniversitemizin elindeki tüm kaynaklarla, Vakıf üzerinden bu konularda iş birliğine gidecek firmalarımıza destek olunması önerisinde bulundu.