Üniversite-hastane iş birliği ile hemşireler geleceğe hazırlanıyor

VM Medical Park Bursa Hastanesi, Hemşireler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği ‘Geleceğimiz Bizim Hemşirelerimiz Buluşması’ ile farkındalık oluşturdu. Kurumda mesaisi 10 yılı geçen hemşireler ile Mudanya Üniversitesi’nde eğitimlerine devam eden hemşire adayları bir araya geldi.BURSA (İGFA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi, akademik işbirliği yaptığı Mudanya Üniversitesi ile birlikte Hemşireler Haftasında fark oluşturan bir etkinlik gerçekleştirdi. Hastanede mesaisi 10 yılı geçen hemşireler, üniversitede eğitimlerine devam eden hemşire adayları ile tecrübe paylaşımı yaptı.

Sağlık hizmetlerinin örgütsel yapısı içerisinde hemşireliğin kilit rolde olduğunu kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İkbal Bakırcı, hemşehrilerin nasıl bir disiplinle eğitim aldıklarına, Mudanya Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği vesilesiyle çok yakından da şahit olduklarını kaydetti.

Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Oto ise, hemşirelik mesleğinin hem bilim, hem de sanat dalı olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaparak, sağlık bilimleri alanında Türkiye’nin en iyi fakültesi olma hedefini gerçekleştirmeye çalıştıklarını, bu iş birliğini daha geniş boyutlara taşıyacaklarını söyledi.

MLP Care Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Nuray Erdemir Çakmak da, sağlık sektörüne yön veren grup olarak hemşirelerin eğitimi, gelişimi için daha fazla çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Programın sonunda kurumda 10 yılını dolduran hemşirelere teşekkür plaketi takdim edilirken, günün anısına pasta kesildi.