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UNDP'den 7 ilde enerji eğitimlerine başvurular sürüyor

YAŞAM 13.01.2023, 11:00
UNDP'den 7 ilde enerji eğitimlerine başvurular sürüyor

UNDP yenilenebilir enerji eğitimleri için başvuruları kabul etmeye başladı. 2023 yılında Türkiye’nin 7 ilinde 600’den fazla katılımcı için açık kontenjan bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için düzenlediği yenilenebilir enerji eğitimlerinin yeni dönemi için başvurular başladı.

Kore Cumhuriyeti tarafından finanse edilen eğitim, dijital ve yüz yüze öğrenme yöntemlerini birleştirerek yetişkin katılımcılar için daha erişilebilir bir sistem sunuyor.

Üçüncü yılında olan program, toplam 1.600 kişiye eğitim sağlamayı hedefliyor. Bugüne kadar 969 katılımcının eğitimleri tamamladığı programda, Şubat-Ekim 2023 ayları arasında yürütülecek yeni dönem için 631 kişilik yeni kontenjan açıldı.

Katılımcılar, güneş ve rüzgar enerjisi üretmek için kullanılan ekipman ve sistemlerin kurulumu, bakım ve onarımı konusunda mesleki ve teknik beceriler ediniyor. Eğitim programı, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyelerinin yeni beceriler kazanmasını ve istihdam olanaklarına erişmesini desteklemek ve yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını kapatmak amacıyla tasarlandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler, Türkiye’de büyüyen yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam olanaklarına erişimlerini güçlendiren, uluslararası geçerliliğe sahip Europass sertifikası almaya hak kazanıyor.

Program, Mart 2021’de Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde, en az yüzde 25’i kadın, yarısı Suriyeli ve diğer yarısı ev sahibi topluluk üyeleri olmak üzere 500 katılımcı kapasitesiyle başladı. 2022 yılında, İstanbul da proje illerine dahil edilerek toplam kapasite 1.000’e yükseltildi. 2023 yılında ise İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinin de dahil edildiği program, toplamda 1.600 katılımcıya ulaşmış olacak.

Yenilenebilir enerji eğitimlerinin yeni dönemindeki 631 kişilik kontenjan için başvurular 25 Ocak 2023 tarihine kadar devam ediyor.

18-40 yaş arasında, yenilenebilir enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları eğitime başvurabilir. Eğitimlere kadın adayların başvurusu teşvik ediliyor.  

Eğitimin yeni dönemi, İzmir, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’daki halk eğitim merkezlerinde düzenlenecek.

Eğitimler, 144 saat yüz yüze ve 103 saat çevrimiçi olmak üzere toplam 247 saat sürecek. Eğitimlere devam eden ve başarılı olan kursiyerlere nakdi destek verilecek. Program ayrıca, kursiyerlere yenilenebilir enerji sektöründeki özel şirketlerde uygulamalı eğitim, staj ve iş imkanları sağlamayı amaçlıyor.

Program, UNDP ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde uygulanıyor.

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