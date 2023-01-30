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Umke ekipleri 90 yaşındaki hasta için seferber oldu
YAŞAM 30.01.2023, 12:37
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çavuşlar Köyü'nde rahatsızlanan 90 yaşındaki Sevim Doğu’yu hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), paletli ambulansla köye ulaşarak hastayı aldı.
Doğu, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.
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