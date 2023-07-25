UMAT İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı açıldı

Merhum İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin’in adı İpsala’daki bir TIR otoparkına verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İbrahim Girgin Tır Parkı Açılış Töreni; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, UMAT Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, UMAT Yönetim Kurulu Üyesi ve KTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Trakya Oda ve Borsa Başkanları, Belediye Başkanları, UMAT Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

İbrahim Girgin Tır Parkı, İpsala Gümrük Sahası'nda 100 bin metrekarelik alana kuruldu. 300 tır ve 200 küçük araç kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayan parkın hizmete açılmasıyla birlikte bölgenin ticari alanda gelişimine katkı sağlayacağı gibi, merhum İbrahim Girgin'in hatırasının yaşatılması için önemli bir adım da olacağı değerlendirildi.

Tır Parkının hizmete girmesi ile birlikte yoğunluklarda otomobil ve tır kuyruklarının önüne geçilmesi ve yolcular ile tır şoförlerinin gümrük kapısına girene kadar geçen süreçte bekleme sürelerini konforlu ve güvenli bir alanda yapabilmeleri adına, lokanta, kafeterya, market, şoför bekleme salonu, dozvola işlem bürosu, döviz bürosu, yöresel ürünler satış alanları gibi ticari ve sosyal tesis alanlarının yanı sıra, ibadet alanları, fotokopi, berber, tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi birçok imkanların yer aldığı saha hizmet alınmış oldu.