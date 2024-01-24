Son Dakika

ULUTEK'te geleceğin liderleri yetişiyor

YAŞAM 24.01.2024, 11:53
ULUTEK'te geleceğin liderleri yetişiyor

ULUTEK Teknopark bünyesinde başlatılan ve 2016 yılından bu yana başarıyla devam eden ULUTEK Maker Çocuk Projesi, çocuklara robotik, elektronik, yazılım, 3D tasarım gibi alanlarda benzersiz bir deneyim sunuyor.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından hayata geçirilen ULUTEK Maker Çocuk projesi, bahar, yaz, sömestr ve kış dönemlerinde gerçekleştirilen atölye programları ve robotik, kodlama, tasarım ve STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) eğitimleri ile 5-16 yaş aralığındaki öğrencilerde algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilişsel süreçlerinin tetiklenmesini hedefliyor.

Atölye programlarının çocukların özgüvenini artırdığını ve teknolojiye olan ilgilerini güçlendirdiğini vurgulayan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızı, yaratıcılığı, üretkenliği ve tasarım becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla hayata geçirilen ULUTEK Maker Çocuk projesinde çocuklar, düşünce yapılarını şekillendirip, problemlere çözüm üretebilen, yaratıcı ve üretken bireyler olma yolunda kendilerini geliştirebiliyorlar" dedi. Aynı zamanda, programın hevesli öğrencileri Teknofest gibi prestijli yarışmalara katılmaya teşvik ettiğinden bahseden Karagöz, "Geçtiğimiz sene ilk defa katılan bir öğrenci grubumuz oldu, bu yıl da bir grup öğrencimiz katılım gösterecek. Bu yarışmaları öğrencilere hem bilgi birikimlerini sergileme hem de heyecan verici deneyimler yaşama fırsatı sunması açısından önemli buluyoruz." şeklinde konuştu.

‘GELECEĞİN YAZILIMCILARI VE TASARIMCILARINI YETİŞTİRME YOLUNDA KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ’

ULUTEK Maker Çocuk projesinin içeriğine değinen proje eğitmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Şengel, projenin öğrencilere bilgisayarsız kodlamayla başlayarak, mBlock ve Scratch gibi platformlar üzerinden kodlama yeteneklerini geliştirme imkanı sunduğuna değindi. Şengel, “MTI yazılımlarıyla çocuklar, üç boyutlu oyun programlama, Arduino projeleri, yapay zeka ve Tinkercad ile 3D tasarım gibi alanlarda kendilerini keşfetme şansı buluyor. Ayrıca öğrencilere tasarım becerilerini geliştirmeleri için Canva ile tasarım eğitimi veriliyor. Sosyal medya içerikleri ve ödevler için kullanılabilecek pratik yetenekler kazandıran bu eğitim, öğrencilere yaratıcı düşünce ve estetik anlayışlarını güçlendirme şansı sunuyor. Devam eden süreçte öğrencilere, C++ ile metin tabanlı Arduino, C# ile Unity, Python ve Java gibi ileri seviye eğitimler de sunuluyor. ULUTEK Maker Çocuk, genç zekaları geleceğin yazılımcıları ve tasarımcıları olarak yetiştirmeye kararlı bir şekilde ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 22 31
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Alanyaspor 22 26
13. Ankaragücü 21 25
14. Hatayspor 22 22
15. Gaziantep FK 21 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 21 21
19. Konyaspor 21 20
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6