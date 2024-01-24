ULUTEK'te geleceğin liderleri yetişiyor

ULUTEK Teknopark bünyesinde başlatılan ve 2016 yılından bu yana başarıyla devam eden ULUTEK Maker Çocuk Projesi, çocuklara robotik, elektronik, yazılım, 3D tasarım gibi alanlarda benzersiz bir deneyim sunuyor.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından hayata geçirilen ULUTEK Maker Çocuk projesi, bahar, yaz, sömestr ve kış dönemlerinde gerçekleştirilen atölye programları ve robotik, kodlama, tasarım ve STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) eğitimleri ile 5-16 yaş aralığındaki öğrencilerde algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilişsel süreçlerinin tetiklenmesini hedefliyor.

Atölye programlarının çocukların özgüvenini artırdığını ve teknolojiye olan ilgilerini güçlendirdiğini vurgulayan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızı, yaratıcılığı, üretkenliği ve tasarım becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla hayata geçirilen ULUTEK Maker Çocuk projesinde çocuklar, düşünce yapılarını şekillendirip, problemlere çözüm üretebilen, yaratıcı ve üretken bireyler olma yolunda kendilerini geliştirebiliyorlar" dedi. Aynı zamanda, programın hevesli öğrencileri Teknofest gibi prestijli yarışmalara katılmaya teşvik ettiğinden bahseden Karagöz, "Geçtiğimiz sene ilk defa katılan bir öğrenci grubumuz oldu, bu yıl da bir grup öğrencimiz katılım gösterecek. Bu yarışmaları öğrencilere hem bilgi birikimlerini sergileme hem de heyecan verici deneyimler yaşama fırsatı sunması açısından önemli buluyoruz." şeklinde konuştu.

‘GELECEĞİN YAZILIMCILARI VE TASARIMCILARINI YETİŞTİRME YOLUNDA KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ’

ULUTEK Maker Çocuk projesinin içeriğine değinen proje eğitmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Şengel, projenin öğrencilere bilgisayarsız kodlamayla başlayarak, mBlock ve Scratch gibi platformlar üzerinden kodlama yeteneklerini geliştirme imkanı sunduğuna değindi. Şengel, “MTI yazılımlarıyla çocuklar, üç boyutlu oyun programlama, Arduino projeleri, yapay zeka ve Tinkercad ile 3D tasarım gibi alanlarda kendilerini keşfetme şansı buluyor. Ayrıca öğrencilere tasarım becerilerini geliştirmeleri için Canva ile tasarım eğitimi veriliyor. Sosyal medya içerikleri ve ödevler için kullanılabilecek pratik yetenekler kazandıran bu eğitim, öğrencilere yaratıcı düşünce ve estetik anlayışlarını güçlendirme şansı sunuyor. Devam eden süreçte öğrencilere, C++ ile metin tabanlı Arduino, C# ile Unity, Python ve Java gibi ileri seviye eğitimler de sunuluyor. ULUTEK Maker Çocuk, genç zekaları geleceğin yazılımcıları ve tasarımcıları olarak yetiştirmeye kararlı bir şekilde ilerliyor.” ifadelerini kullandı.