Ulusoy'un torunu Metehan YKS'de Türkiye ikincisi oldu

Ulusoy Un Kurucusu ve Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy’un torunu, Ulusoy Un Ortağı Onur Erhan Ulusoy’un oğlu Metehan Ulusoy, 2022 YKS’de AYT-EA’da Türkiye 2.’si oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanması ardından AYT-EA’da aldığı 496,95371 puanla Ulusoy Un Kurucusu ve Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy’un torunu Metehan Ulusoy, Türkiye 2.’si oldu.

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu olan Metehan Ulusoy, yerleştirme puan türüne göre de Türkiye 5.’si olarak sıralamada yer aldı.

Liseye girdiğinden beri Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü hedefi olduğunu belirten Ulusoy, “Boğaziçi hedefiyle kendimi sürekli motive ettim ve çok ağır bir tempoyla sürekli çalıştım. Dershaneden ayrı olarak kendi yaptığım programlara uymaya da özen gösterdim. Son aylarda hedefimi ilk 100 olarak belirlesem de çalışmalarımın karşılığında beklentimin ötesinde bir sonuç aldım” dedi.