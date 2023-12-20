Uluslararası yarışmada Edirneli şef aşçıya çifte ödül

Marisstone Hotel Şef Aşçısı Recep Efe Türk, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yemek Yarışmasında birincilik vce ikincilik ödülü olmak üzere iki ödül birden kazandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 13-16 Aralık tarihleri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ’nca düzenlenen 20. Uluslar arası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katılan Marisstone Hotel şef aşçısı Recep Efe Türk, yarışmadan bir birincilik ve bir ikincilik ödülü olmak üzere iki ödül ile döndü.

Basın mensuplarına düzenlenen yemek organizasyonunda açıklama yapan Marisstone Hotel Genel Müdürü Murat Başer, öncelikle hotellerin şef aşçısı Recep Efe Türk’ün bu başarısı ile gurur duyduklarını belirterek, yemeğe katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Ödüllü şef aşçı Recep Efe Türk ise yarışmada kuzu ile birincilik, balık ile ikincilik olmak üzere iki ödül almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

TAŞFED’in düzenlediği olduğu 20.Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasında iki ödül aldığını ifade eden Türk, "Birincilik ödülü aldığım kuzu yemeğinde Trakya’nın kendine özgü, kuzu eti, kabak, kuskus, tamamıyla Trakyanın yöresel malzemelerini kullandım. Burada amacımız Trakya’yı Türkiye’ye daha iyi tanıtmaktı. Tuzla’da düzenlenen bu yarışmaya 56 ülkeden 1050 şef aşçı katıldı. Ben de Trakya’yı temsilen bu yarışmaya katıldım. 1.lik ödülü aldığım ve 20 aşçının katıldığı yarışmada kuzu yemeğim ile 100 puan alarak birinci oldum. Balık yarışmasında da 30 aşçı katılım sağladı. Ben 80 puan alarak burada da ikincilik ödülünü kazandım. Bu başarıyı kazanmamdan Trakya adına çok mutluyum. Umarım ki yemeklerimizle de Trakya’nın tanıtımına katkıda bulunabilmişimdir. Bu arada bana bu imkanı tanıyan Marisstone Hotel Genel Müdürü Murat Başer olmak üzere tüm yetkililerimize de teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında aşçı Recep Efe Türk’ün yarışmada derece kazandığı kuzu ve balık menüsü yemeğe katılan basın mensuplarına sunuldu.