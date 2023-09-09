Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali önceki gün düzenlenen törenle başladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Atatürk Anıtı’na festival çelengini sundu.

Becan daha sonra yaptığı konuşmada, katılanlara hoş geldiniz diyerek vatandaşların festival boyunca doyasıya eğleneceğini çeşitli etkinliklerle güzel bir festival olacağını belirterek, "Festivalimizle Uzunköprü'ye hayat vereceğiz. Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali'ne tüm Uzunköprü halkımızı davet ediyoruz. Bu coşkuyu hep birlikte Uzunköprülülerle yaşayacağız." dedi.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oluşturulan kortej bando eşliğinde festival alanına yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Konser, nikah, sünnet şöleni, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin düzenleneceği festival 10 Eylül'de sona erecek.

Festivalin bu akşamki programında saat 20.30’da DJ Kutlu Tunca Konseri ve saat 21.00’de de Haluk Levent konseri yer alacak.

Festival yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.