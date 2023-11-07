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Uluslararası Sancak’tan Başkan Aktaş’a ziyaret

YAŞAM 07.11.2023, 13:04
Uluslararası Sancak’tan Başkan Aktaş’a ziyaret

Farklı ülkelerden gelerek Bursa’da öğrenim gören üniversite öğrencileri “Yerelden ulusala tecrübe paylaşımı projesi” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binada gerçekleşen ziyarete Başkan Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, Uluslararası Sancak Derneği Genel Başkanı Mümin Gül, yönetim kurulu üyeleri İsmail Parlak, Necdet Çubuk, Ayşe Karataş ve öğrenci temsilcileri katıldı.

Öğrencilerle birebir sohbet eden Başkan Aktaş'ın ülkelere ilişkin anılarını da paylaştığı görüşme samimi ortamda gerçekleşti.

Başkan Aktaş, “Gönül coğrafyamızın gençlerini öğrenim gördükleri bu süreçte ev sahipliği yapmak, onlara yardımcı olmak, evlerindeymiş gibi hissettirmek, sıkıntısı, tasası olduğunda onlara yardımcı olmak, gönül köprüsü kurmak adına önemli çalışmalardır. Sizin de yaptığınız faaliyetler bu açıdan önemlidir. Herkesi gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Uluslararası Sancak Derneği Genel Başkanı Mümin Gül, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, kaliteli ve verimli çalışmalar yürüttük. Yeni dönemde de yeni projelerimizle sosyal faaliyetler açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediye ve bizi ortak paydada buluşturan sosyal faaliyetlerimizdir. Biz gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilerimizin ül,32,,14kemizi tanımları, memleketlerine gittiklerinde buradan güzel anılarla ayrılmalarını sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda destek veren herkese, her gönüle teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Öğrencilerde Bursa’da oldukları için ve öğrenimlerini burada devam ettirdikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

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