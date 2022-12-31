Uluslararası Sancak Derneği'nden misafir öğrencilerle Ankara çıkarması

Uluslararası Sancak Derneği “Yerelden Ulusala Tecrübe Paylaşımı” projesi kapsamında Ankara’ya gezi düzenledi.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Uluslararası Sancak Derneği üyeleri çeşitli alanlarda faaliyet yürüten kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, yerelde ve uluslararası alanda sürdürülen faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alış verişişinde bulundu.

Dernek Genel Başkanı Mümin Gül, Genel Başkan Yardımcıları Engin Aydın, Burhanettin Aydınlı, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Korkmaz ve Ercan Garip, Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Eski Genel Müdürü Sami Kabaş, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden gelerek Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı ziyaret samimi ortamda gerçekleşti.

Hacı Bayram-ı Veli Cami ziyaretinin ardından, Türk Cumhuriyetlerinde, balkanlarda ve birçok ülkede beğeniyle izlenen TRT Avaz Televizyonu ziyaret edildi.

TRT Avaz Koordinatör Yardımcısı Yücel Kılıçkaya ve TRT Avaz Haber Müdürü Erden Karaoğlu, TRT Avaz’ın kuruluş hikâyesi yaptığı yayıncılık hakkında bilgi verirken TRT Avaz’ın stüdyoları ve teknik alt yapısı hakkında da bilgi verdiler.

Dünyanın sayılı kütüphanelerinden olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyareti Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Şube Müdürü Fatma Mert’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçurmak, tecrübeleri ve çalışmaları hakkında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Eski Genel Müdürü Sami Kabaş’ın da anılarını anlattığı ziyaretler hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Uluslararası Sancak Derneği Genel Başkanı Mümin Gül, Türkiye'de eğitim gören misafir öğrencilerin “Yerelden Ulusala Tecrübe Paylaşımı” projesi kapsamında, uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları tanımalarını istediklerini kaydederek, "Burada edindikleri tecrübeleri, eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine gittiklerinde neler yapabilecekleri konusunda fikir elde etmelerini, Türkiye ve kendi ülkelerinde ilgi alanları kapsamında katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. İlkini İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci aşamasını Ankara’da bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret ederek gerçekleştiriyoruz. Bizi misafir ederek tecrübelerini paylaşan kıymetli Bakan Yardımcılarımıza ve TRT Avaz’ın kıymetli yöneticilerine, çalışanlarına, bu gezinin organizesi konusunda çalışmalar yürüten kıymetli çalışma arkadaşlarıma, Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Eski Genel Müdürü Sami Kabaş beyefendiye, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Şube Müdürü Fatma Mert hanımefendiye ve bu geziye renk katan kıymetli öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program sonunda Bursa’ya dönen öğrenciler bu ve bunun gibi gezilerden, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.