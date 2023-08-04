Uluslararası öğrencilere Konya'da sosyal inovasyon

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından Konya’da okuyan yabancı öğrenciler için 'Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu' düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Öğrenciler Sosyal İnovasyon Yaz Okulu”, 2-3 Ağustos tarihleri arasında ajansın Meram Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Sosyal inovasyonun transferini ve ortak akıl mekanizması ile çözüme odaklanmayı hedefleyen yaz okulunda yabancı öğrenciler, sosyal inovasyon ana başlığında sosyal fayda, etki ve proje yönetimi konularında eğitimler ve atölyelere katıldı.

Yaz okulu kapsamında gerçekleştirilen programda, sosyal inovasyon iyi uygulama örnekleri, bilimsel araştırma tasarımı, proje döngüsü, şehircilik çalışmaları odağa alındı. Öğrenciler, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler atölyesinde inovasyon odaklı çözümleri tasarladı.

Uluslararası öğrencilerin hem inovasyonu hem de yaşadıkları bölgelere özgü sorunların çözümü için sosyal inovasyon stratejilerini keşfettikleri yaz okulu sonunda katılımcılara belge verildi.