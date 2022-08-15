Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği tanıtım ve turizm gezilerinin konuğu oldu. 2 gün boyunca şehrin güney ve kuzey bölgelerinde tarihi ve doğal güzellikleri gezen uluslararası öğrenciler Sakarya’ya hayran kaldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği gezilere devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen gezinin son konukları Sakarya Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören uluslararası öğrenciler oldu. Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 2 gün boyunca şehrin güney ve kuzey bölgelerinde tarihi ve doğal güzellikleri gezen uluslararası öğrenciler Sakarya’ya hayran kaldıklarını paylaştılar.

İlk gün şehrin güney bölgesine çıkarma yapan uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir görünüme kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı’nda doğanın tadını çıkardı. Daha sonra ise Geyve’de Kuvay-ı Milliye Müzesi ile II. Bayezid Köprüsü’nde tarihi bir yolculuğa çıktı. Günün son durağı ise Taraklı oldu. Tarihi evlerin arasında Taraklı’da gezintiye çıkan öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezi programının ikinci gününde ise rota şehrin kuzeyi oldu.

Poyrazlar Gölü’nde güne başlayan öğrenciler, kısa süre önce yenileme çalışmaları Büyükşehir Belediye marifetiyle tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Acarlar Longozu’nu gezdi. 2 milyonu aşkın tıbbi ve aromatik bitkinin atıl alanda dikilmesiyle oluşturulan Sakarya Botanik Vadisi’ni de gezen öğrenciler son olarak Karasu sahilinde keşfi tamamladı.