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Uluslararası Narenciye Festivali’ne büyük ilgi

YAŞAM 13.11.2022, 09:42
Uluslararası Narenciye Festivali’ne büyük ilgi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’nin açılış törenine katıldı. Kültür Park sınırları içerisindeki Galatasaray Meydanı’ndaki geniş alanda, karnaval havasında ve coşkuyla başlayan festivale, Mersinliler ilk saatlerden itibaren büyük ilgi gösterdi.MERSİN (İGFA) - Meydanı saran coşku, açılış törenine de yansıdı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir festivale dair konuşmalar yaptı.

Başkan Seçer: “Narenciye sektörünün, istihdama da katkısı var”

Festivallerin, bir kentin tanıtımı ve insanların bir araya gelmesini sağlayan özel bir etkisinin olduğunu belirten Başkan Seçer, “Bu festivalde limonla, portakalla, greyfurtla anılan Mersin’in en önemli ekonomik değerine sahip tarım ürünü, sadece ekonomik değil toplumsal problemlerimizi de çözmemize yardımcı olan çok önemli bir sektör, yani narenciye sektörü tema olarak alındı. Bu sektör, kentimizin ekonomisine önemli destek vermesinin yanı sıra, istihdama da yönelik de katkı sunan bir sektör” dedi. Tarım sektörünün, yoğun emek verilen bir sektör olduğu gerçeğini dile getiren Başkan Seçer, bunları geliştirmenin ve tahkim etmenin, hem ekonomik hem de toplumsal olarak Mersin’e katkı sunacağını vurguladı.

“Festivaller, toplumsal barışa ve huzura önemli katkı sağlar”

Mersin’in göçlerle büyüyen ve Türkiye’nin özeti sayılabilecek bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Mersin’in toplumsal huzuruna, barışına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik için buradayız. Her yöreden insanımız burada kardeşçe bir arada. İşte bunu topluma hatırlatmak için, festivaller ekonomiden çok daha önemlidir. Ekonomimiz sıkıntılı olabilir çözeriz, ama toplumsal huzurumuzun kaçtığı bir noktada kolay değildir bunlar” diye konuştu.

Büyük bir aile olduklarını vurgulayan ve festivalin hayata geçmesinde emek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başkan Seçer, “Atatürk’ümüzün çok önemli bir sözü var Mersin’le ilgili; ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız.’ Bu söz elbette her dönem çok önemliydi, ama şu dönemde daha fazla önemli. Ben de buradan Mersinlilere sesleniyorum; “Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan: “Narenciye vitamin deposu, Mersin de narenciye deposu”

Narenciyenin hem ilimiz, hem ülkemiz, hem de dünya için önemli bir ürün olduğunu belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan; narenciyenin vitamin deposu, Mersin’in de narenciye deposu olduğunu ifade etti. Ülkemizin ve dünyanın tüketimine, burada üretilen ürünlerin çok önemli bir katkısı olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Festivaller aynı zamanda; kaynaşma, bir araya gelme, festivalin temasını oluşturan konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunma, buna zeminler oluşturma ve biraz da tabii ki işin eğlence boyutunu içerir. Bu festival kapsamında, 300’e yakın stant ve 30’a yakın figür ile buralar şenlenmiş durumda. Binlerce vatandaşımız geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl daha da geniş kapsamlı bir festivali hep birlikte yapacağız” dedi.

Özdemir: “Festivalde yer alan figürler, 500 bin adet narenciye ile süslendi”

Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de, Türkiye narenciye üretiminin yüzde 26’sının, ülkemiz narenciye ihracatının da yüzde 36’sının Mersin’e ait olduğunu belirterek,  Mersin'in ihracat gelirinin yüzde 15’inin de narenciyeden geldiğini kaydetti. Narenciye Festivali’nde yer alan figürlerin 500 bin adet narenciye ile süslendiğini, bu anlamda diğer festivallerden farklı olduğunu ifade eden Özdemir, “Bugün burada Mersin’in en büyük ve en coşkulu buluşmasına bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz. Mersin ile özdeşleşmiş, ortak paydamız olan narenciye etrafında, kentimizin tüm dinamikleri yine el ele verdik, kenetlendik ve tek vücut olduk. 2 gün boyunca devam edecek olan festivalimizde gösteri gruplarından defilesine, gastroshowdan flyboard su gösterisine, kentimizin tüm değerlerini sergileyen stantlarımızdan konserlere kadar çok geniş bir yelpazede etkinliklerimiz var” dedi.

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