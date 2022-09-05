Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasında başvurular sürüyor

Sanata ve sanatçıya değer veren İzmit Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması başvuruları devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin kentte kültür ve sanat alanında yaptığı örnek çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

‘Sanat kenti İzmit’ sloganıyla çalışmalarına emin adımlarla devam eden İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu yıl Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması düzenleyecek. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen ve ünü dünyaya yayılan klarnet ustası Mustafa Kandıralı adına düzenlenecek olan klarnet yarışmasında başvuruları sürüyor.

Kocaeli’nin dünya çapındaki gururu klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı tanıtmak, anısını yaşatmak ve onu örnek alan yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasına başvurmak isteyenler 11 Kasım tarihine kadar https://bit.ly/3ztCBxR adresinden başvurularını yapabilecek.