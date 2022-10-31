Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması'na başvurular uzatıldı

İzmit Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması için başvuru tarihi 2 Aralık’a kadar uzatıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentte kültür ve sanat adına örnek çalışmalar yapılıyor. Sanata ve sanatçıya önem veren İzmit Belediyesi bu anlayışla usta klarnetçi Mustafa Kandıralı adına bir klarnet yarışması düzenliyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen ve ünü dünyaya yayılan klarnet ustası Mustafa Kandıralı adına düzenlenecek olan klarnet yarışmasında başvuru tarihleri uzatıldı.

SON TARİH 2 ARALIK!

Kocaeli’nin dünya çapındaki gururu klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı tanıtmak, anısını yaşatmak ve onu örnek alan yetenekleri ortaya çıkarmak için düzenlenecek olan klarnet yarışmasında başvuru şartlarında da değişiklik yapıldı.

Başvuru şartları hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 2 Aralık tarihine kadar https://bit.ly/3ztCBxR adresinden başvuru yapabilecek.