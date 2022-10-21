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Uluslararası Meze Festivali buruk gerçekleşti

YAŞAM 21.10.2022, 09:23
Uluslararası Meze Festivali buruk gerçekleşti

Akra Hotels tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Meze Festivali’, Bartın’da meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan grizu patlaması nedeniyle buruk geçti. Tüm programların iptal edildiği etkinlikte, şeflerce hazırlanan mezelerin sadece basın mensuplarıyla buluştuğu ‘tadım sunumu’ ve plaket takdimi ile son buldu.ANTALYA (İGFA) - Her yıl, gastronomi alanında Dünya çapında tanınan birçok mekân ve şefin katılım sağladığı, birbirinden lezzetli mezelerin sunulduğu, gastronomi dünyasının nabzını tutan Uluslararası Meze Festivali’nin dördüncüsü Bartın’dan gelen acı haber sonrası iptal edildi.

Antalya Akra Hotels bahçesinde 15 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe katılım gösterecek yüzlerce gastronomi ve lezzet tutkunlarına da biletleri iade edildi.

SADECE ‘BASINA ÖZEL TADIM BULUŞMASI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Meze Festivali için Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinden gelen birbirinden değerli şefler, aynı gün Bartın’dan gelen acı haber sonrası festival için hazırladıkları mezelerini sadece ‘özel bir tadım buluşması’ kapsamında etkinliği takip etmek için kente gelmiş basın mensuplarına sundular.

Program dahilinde olan hiçbir etkinlik ve aktivitenin gerçekleşmediği 4. Meze Festivali, katılımcı restoran ve şeflerin mezelerini servis etmesinin ardından etkinliğe katılan şeflere plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat, uzun zamandır hazırlıklarını titizlikle sürdürdükleri 4. Uluslararası Meze Festivali’ni  Bartın’dan gelen acı haber sonrası iptal etme ve katılımcılarımızın biletlerini iade etme kararı aldıklarını belirterek, "Etkinliğimizi Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen mekanlar ve şeflerimiz yaptığı hazırlıkları sergilemeleri ve gelen basın mensuplarına tattırmaları ile sınırlandırıp, mekân katılımcılarına plaket takdimi ve toplu fotoğraf ile son verdik” dedi.

Öte yandan 4.Meze Festivali’ne bu yıl; Ankara’dan Afitap,  Antalya’dan Akra, 7 Mehmet, TheLifeCo ve Parlak, Barcelona’dan Cal Pep, Tayland’dan Chim, Beyrut’tan Le Pecheur, Bodrum’dan Bağarası, Çanakkale’den Yalova Restoran, Fethiye’den Girida, Gaziantep’den Hışvahan, Hatay’dan Konak, İstanbul’dan Balıkçı Sebahattin ve Feriye, İzmir’den Balmumu, Kaş’tan Chayote ve Yunanistan’dan Orloff markaları birbirinden ilginç mezeleri ile katıldı.  

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